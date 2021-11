"Il Consiglio ha fissato il valore dell’indicatore di controllo di liquidità (attività correnti/passività correnti) per la stagione sportiva 2021/2022 nella misura minima dello 0,6". Con un comunicato, la FIGC ha ufficializzato l'abbassamento dell'indice di liquidità, parametro economico utilizzato per valutare lo stato delle cose a livello economico dei club.Per quel che riguarda la Juventus, il club bianconero, ad oggi, non ha avuto problemi con l'indice di liquidità. Nella passata sessione di mercato, fu la Lazio a restare a lungo bloccata per non aver rispettato questo parametro economico.