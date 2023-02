Lo Spezia ha un nuovo allenatore: dopo Luca Gotti, riparte da Leonardo Semplici. Ufficiale la firma dell'ex tecnico di Spal e Fiorentina: per Semplici contratto fino al termine della stagione con le Aquile, con prolungamento automatico per altre due stagioni in caso di salvezza.IL COMUNICATO - Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza.Assieme al mister arrivano nel Golfo dei Poeti anche Andrea Consumi, in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.Dopo aver militato in varie formazioni a livello semiprofessionistico, tra Serie D e C2, Semplici decide di intraprendere la carriera da allenatore. Gli esordi sono a San Gimignano, in Eccellenza, e poi al Figline, dove in 4 anni si aggiudica 3 campionati, portando i toscani dall’Eccellenza alla Lega Pro. La consacrazione nel calcio professionistico avviene per lui nel 2009, quando siede sulla panchina dell’Arezzo, squadra nella quale aveva anche militato da calciatore, seguita l’anno dopo dal passaggio al Pisa, sempre in Lega Pro.Dopo le tre stagioni alla guida della Primavera della Fiorentina, nel dicembre 2014 Semplici viene ingaggiato dalla SPAL, allora militante in Lega Pro. Chiamato per salvare la squadra dalla retrocessione, l’allenatore fiorentino non solo chiuderà la stagione al quarto posto, ma riuscirà ad inanellare una storica scalata che porterà la formazione estense dalla Lega Pro alla Serie A, vincendo tre campionati in altrettante stagioni.L’approccio con la massima serie per lui sarà ricco di soddisfazioni: la stagione 2017/18 si chiuderà con un'incredibile salvezza e nella stagione seguente riuscirà a ripetersi, regalando alla città di Ferrara un altro straordinario traguardo, questa volta conquistato con ben 3 turni di anticipo. Nell’ultima esperienza, chiamato a stagione in corso a risollevare le sorti del Cagliari, Semplici si regalerà l’ennesima grande gioia professionale. Con un finale di stagione molto proficuo, fatto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 solo sconfitta, riuscirà a centrare l’insperata salvezza, completando una clamorosa rimonta ai danni del Benevento.Allenatore esperto, con oltre 400 panchine nel calcio professionistico, 117 delle quali in Serie A, Leonardo Semplici è pronto a dare il proprio contributo alla causa Spezia già dall’imminente trasferta della “Dacia Arena” di Udine e questo pomeriggio condurrà il primo allenamento da tecnico delle Aquile.Benvenuto Mister!