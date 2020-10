Come evidenziato e spiegato nei dettagli dalla notizia di oggi che trovate qua in basso, oggi la Lega Serie A ha votato sull'ingresso di un nuovo fondo d'investimenti per innervare di capitali il calcio italiano e dare inizio a una promozione e una commercializzazione più efficace del nostro campionato.

Con 15 voti favorevoli e 5 astenuti (Atalanta, Lazio, Napoli, Udinese e Verona), l'Assemblea di Lega tenutasi a Milano ha deciso di concedere l'esclusiva al fondo CVC (e ai suoi partner Fsi e Advent), che batte dunque la concorrenza di Bain Capital e Neuberger Berman con la sua proposta di 1,625 miliardi di euro per entrare al 10% nella media company che sarà creata per la gestione dei diritti tv per i prossimi anni.