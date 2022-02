Mezzo passo falso in campionato anche per la Lazio di Sarri, in una giornata che ha visto rallentare tutte le prime della classe, in attesa del posticipo di domani tra Napoli e Cagliari. I biancocelesti sono stati fermati sull'1-1 dall'Udinese, a segno dopo soli cinque minuti di gioco con Deulofeu. A firmare il pareggio, invece, Felipe Anderson al 45' del primo tempo. Con il punto di questa sera la Lazio si porta dunque al sesto posto in classifica, a -4 dalla Juve e dunque dalla zona Champions League.