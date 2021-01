1









Nella seconda parte di stagione la Juventus si ritroverà contro l'ex Medhi Benatia. Secondo Sky Sport infatti il difensore marocchino ha trovato l'accordo con il Parma per tornare in Serie A dopo l'esperienza in Qatar: il giocatore arriva con un prestito con obbligo di riscatto per rinforzare la difesa della squadra di D'Aversa. Un affare chiuso in pochi giorni, per il quale domani sono previste le firme sui contratti. E la Juventus è pronta ad affrontare l'ex bianconero.