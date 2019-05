Bellissima ultima giornata di Serie A nella quale, però, si confermano le previsioni della vigilia. Ad andare in Champions League sono Atalanta e Inter, il Milan scivola in Europa League mentre Fiorentina e Genoa sono salve con l'Empoli in Serie B. I toscani sono andati vicinissimi al pareggio colpendo una traversa nel finale della partita di San Siro e arrendendosi solo di fronte alle grandi parate di Handanovic. Questi i verdetti usciti dalla 38a giornata di campionato che chiude anche questa stagione di Serie A. Sotto tutti i risultati dell'ultima giornata e la classifica finale della Serie A.