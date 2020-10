Serie A, tutti i casi di Coronavirus



Atalanta: Marco Sportiello (guarito), Pierluigi Gollini (guarito), Duvan Zapata (guarito), Marco Carnesecchi (in isolamento).



Benevento: tre calciatori positivi ad agosto, ma la società non ha rivelato i nomi.



Bologna: nessun caso.



Cagliari: Filip Bradaric (guarito), Luca Ceppitelli (guarito), Alberto Cerri (guarito), Kiril Despodov (guarito, non più al Cagliari).



Crotone: nessuna positività.



Fiorentina: Patrick Cutrone (guarito), Dusan Vlahovic (guarito), German Pezzella (guarito), Martin Caceres (guarito), Erick Pulgar (guarito), Riccardo Sottil (guarito, ceduto al Cagliari il 10 settembre).



Genoa: Mattia Perin (guarito), Valon Behrami (guarito), Lasse Schöne (guarito), Davide Biraschi (guarito), Filippo Melegoni (guarito), Federico Marchetti (guarito), Ivan Radovanovic (guarito), Luca Pellegrini (in isolamento), Davide Zappacosta (in isolamento), Lukas Lerager (in isolamento), Francesco Cassata (in isolamento), Marko Pjaca (in isolamento), Domenico Criscito (in isolamento), Petar Brlek (in isolamento) Miha Zajc (in isolamento), Mattia Destro (in isolamento), Darian Males (in isolamento).



Inter: Alessandro Bastoni (in isolamento), Milan Skriniar (in isolamento), Radja Nainggolan (in isolamento), Roberto Gagliardini (in isolamento), Ionut Radu (in isolamento), Ashley Young (in isolamento).



Juventus: Daniele Rugani (guarito, non più alla Juve), Blaise Matuidi (guarito, non più alla Juve), Paulo Dybala (guarito), Cristiano Ronaldo (in isolamento), Weston McKennie (in isolamento).



Lazio: Vedat Muriqi (guarito).



Milan: Daniel Maldini (guarito), Zlatan Ibrahimovic (guarito), Sandro Tonali (guarito), Leo Duarte (in isolamento), Matteo Gabbia (in isolamento).



Napoli: Andrea Petagna (guarito), Piotr Zielinski (in isolamento), Eljif Elmas (in isolamento).



Parma: quattro calciatori sono stati trovati positivi nelle ultime ore e messi in isolamento. Il club non ha rivelato i loro nomi.



Roma: Antonio Mirante (guarito), Carles Perez (guarito), Bruno Peres (guarito), Justin Kluivert (guarito, non più alla Roma), Amadou Diawara (in isolamento).



Sampdoria: Manolo Gabbiadini (guarito), Omar Colley (guarito), Bartosz Bereszynski (guarito), Albin Ekdal (guarito), Morten Thorsby (guarito), Antonino La Gumina (guarito), Keita Baldé (guarito), Fabio Depaoli (guarito, non più all'Atalanta).



Sassuolo: Nicolás Schiappacasse (guarito), Jeremie Boga (guarito).



Spezia: Riccardo Marchizza (in isolamento).



Torino: tre calciatori positivi tra agosto e settembre, non si conoscono le identità.



Udinese: nessun caso di positività al Coronavirus.



Verona: Mattia Zaccagni (guarito), Antonin Barak (in isolamento), Koray Gunter (in isolamento).