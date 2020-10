La crisi Covid 19 ha imposto a tutti una severa cura dimagrante che ha innanzitutto impoverito i trasferimenti nell’ultimo mercato. Ma evidentemente non basta: anche i giocatori hanno pagato pegno, con piccole rinunce. Lo scrive la Gazzetta, che comincia così la propria analisi sugli stipendi della Serie A 2020/21. Quest'anno il monte ingaggi delle 20 squadre di Serie A è sceso a 1 miliardo e 288 milioni di euro lordi, rispetto al miliardo e 360 milioni della scorsa stagione. Anche se qualcuno in controtendenza c'è: spicca l’Inter, perché il suo monte stipendi è aumentato di una decina di milioni, avvicinandosi alla Juve. Persino la Lazio di Lotito è salita da 72 milioni a 83 e anche l'Atalanta è cresciuta di 6,6 milioni. La Juve, invece, ne spende 58 in meno.



Ecco la situazione nel dettaglio secondo la Gazzetta dello Sport, nella nostra gallery.