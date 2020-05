Tutte le partite al centro-sud? E' una possibilità. Anche forte. Si torna a discutere dunque dell'ipotesi di allenarsi e giocare solo nei territori dove il rischio dei contagi potrebbe essere ben limitato. Se n'è parlato anche in Premier League, e se giorni fa era stato tutto scartato per una questione praticamente logistica, oggi ci si pone anche il quesito su come ridurre il più possibile il rischio, coscienti che una positività possa praticamente rovinare tutto il lavoro di questi giorni. Come per la ripresa definitiva, anche qui il fronte dei possibilisti si sta allargando. Salvini, a GR Parlamento, ha dichiarato: "Non sarebbe un problema se Milan e Inter giocassero fuori dalla Lombardia. Poi non sono la proprietà delle società, ma se si gioca a Reggio Calabria invece che a Milano non sarebbe un problema".