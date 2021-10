La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione legata ai calci di rigore in Serie A. Se ne fischiano decisamente troppi,Decisamente troppo, frutto di interpretazioni eccessivamente fiscali di molti contatti "minori". Le intenzioni dei vertici del calcio italiano sono diche corrono negli altri campionati europei. Facendo una casistica dei rigori finora assegnati in questo campionato, andando a stabilire quali sono stati eccessivi e quali invece ci sono a prescindere da ogni indicazione di "morbidezza" nel metro arbitrale, emerge che il fallo di Dumfries su Alex Sandro che ha permesso alla Juventus di raddrizzare la sfida contro l'Inter a San Siro