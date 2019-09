Il Cagliari si impone alla Sardegna Arena contro il Genoa, nell'anticipo che apre la quarta giornata di Serie A in questo venerdì sera. Domani alle 18 la Juventus è impegnata all'Allianz Stadium contro il Verona e, nell'attesa, i sardi si regalano il tris, firmato dai gol di Giovanni Simeone e Joao Pedro, con in mezzo l'autorete di Cristian Zapata. Non basta la rete del momentaneo pareggio di Christian Kouame.