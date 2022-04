L'Inter di Simone Inzaghi ha battuto lo Spezia nell'anticipo per 3-1. A segno per i nerazzurri prima Marcelo Brozovic, poi Lautaro Martinez e a chiudere Alexis Sanchez. Vano il tentativo di riaprire la gara verso la fine con la rete per i liguri di Giulio Maggiore. Con questa vittoria i nerazzurri si portano a quota 69 punti: uno di vantaggio sul Milan che giocherà questa sera contro il Genoa. Da segnalare durante la sfida l'uscita di Alessando Bastoni per infortunio.