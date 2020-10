Il Corriere dello Sport in edicola sottolinea quanto siano frenetiche queste ore di accompagnamento alla sentenza su Juve-Napoli. Frenetiche anche perché potrebbe cambiare la storia di questo campionato, con un filo rosso diretto che porterebbe direttamente ai playoff. Per il CorSport, c'è la forte necessità di portare a termine la Serie A, ecco perché si è già arrivati a un doppio piano alternativo, pronto per essere presentato ai club in tempi ridotti. Anzi: ridottissimi. Perché la post season potrebbe scattare subito dopo il girone di andata, una volta stabilita l'impossibilità di concludere il campionato in una maniera - diciamo - regolare. Se Juve-Napoli dovesse essere rinviata, le probabilità aumenterebbero.