1









I playoff in Serie A? Tornano prepotentemente nei discorsi. La speranza di riuscire a concludere il campionato con la formula che è stata pensata e portata avanti nel corso degli ultimi anni è ovviamente la priorità, ma la convivenza con il virus impone ai dirigenti calcistici di prevedere, fin da subito un piano B. E per questo l'ipotesi playoff si sta facendo sempre più concreta.



LE MODALITA' - L'ipotesi playoff è inoltre una richiesta specifica del Governo, e dunque di Spadafora: c'è bisogno di un piano B per salvare la situazione in caso di secondo stop. Ma come funzionerebbero? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il presidente della FIGC Gravina e il presidente della Lega Serie A, Dal Pino hanno rassicurato il ministro che due opzioni sono al vaglio dei club. La prima, l'ipotesi A, prevede una fa "a orologio" in cui non si riduca troppo il numero di partite scendendo dalle 380 previste alle 340-350. Tutto dipenderà dalla data del possibile stop, a seguito del quale le squadre affronteranno soltanto un determinato numero di squadre (magari legate alla posizione in classifica) e i cui punti verranno sommati a quelli ottenuti prima dello stop per generare una classifica "pesata" per i piazzamenti finali prima dei veri e propri playoff scudetto e playout retrocessione.



PIANO B - Il piano B, invece, prevede la disputa di una semplice final eight in stile Champions League, ma formulata, magari con gare di andata e ritorno e con vantaggi per le prime 4 in classifica, sulla base degli attuali playoff di Serie B. Questa formula potrebbe anche prevedere una sorta di "bolla" in cui disputare l'intera fase finale in stile NBA in un unico posto. Ci sono però due nodi da sciogliere: chi si qualifica alla prossima Champions League? Il secondo riguarda invece le TV e i diritti che termineranno a fine anno, da collegare alle trattative per il triennio 2021-24. Come reagiranno Sky e Dazn alla riduzione inevitabile del numero di gare da trasmettere?