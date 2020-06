1









La Serie A ritorna, finalmente, dopo gli oltre cento giorni di stop a causa della pandemia da coronavirus. Così, il primo appuntamento della ripartenza è Torino-Parma, con il fischio d'inizio allo Stadio Grande Torino fissato per le 19.30. Per i granata bisogna invertire una tendenza di sei sconfitte consecutive, mentre il Parma è osservato speciale della Juventus, per vedere come Dejan Kulusevski abbia reagito al lockdown. Alle 21.45, invece, scenderanno in campo Verona e Cagliari, per il secondo dei quattro recuperi rimasti.