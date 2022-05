Diventa di quattro lunghezze il distacco in classifica tra Juve e Napoli. A differenza dei bianconeri, usciti sconfitti dalla trasferta contro il Genoa, quest'oggi i partenopei hanno messo saldamente le mani sul terzo posto vincendo in esterna contro il Torino. 1-0 il risultato finale, firmato da un gol di Fabian Ruiz al 73'. Niente da fare, dunque, per i granata, rimasti fermi all'11° posto alle spalle del Sassuolo (impegnato in casa, nell'anticipo pomeridiano, contro l'Udinese).