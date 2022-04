L'Atalanta cade sotto i colpi del Verona. Si è conclusa 1-2 la sfida di questo lunedì di Pasquetta al Gewiss Stadium, che ha visto gli ospiti andare in vantaggio al 45'+2 con Ceccherini, per poi raddoppiare al 55' grazie a un autogol di Koopmeiners. A nulla è servita ai padroni di casa la rete all'82' del giovane Scalvini - al suo primo centro in Serie A - che non è bastata per far recuperare alla sua squadra un po' di terreno sulle avversarie. Terzo ko di fila in Serie A dopo quelli contro Napoli e Sassuolo, dunque, per la Dea, che resta all'ottavo posto in classifica a -12 dalla Juve. Alle sue spalle proprio il Verona a quota 48 punti.