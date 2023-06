Nel corso dell’assemblea della Lega Serie A sono state svelate le offerte presentate dai broadcaster per i diritti tv del massimo campionato italiano del prossimo ciclo. Come riferisce calciomercato.com, da parte di DAZN l’offerta è stata strutturata per mantenere una situazione simile a quella attuale, o al massimo l’esclusiva di 8/9 match, per un periodo dai 3 ai 5 anni. Un’offerta è arrivata anche da Sky, protagonista nelle coppe dal 2024, con l’esclusiva di Champions (eccezion fatta per la migliore gara del mercoledì), Europa League e Conference League. Infine Mediaset, attratta dalla possibilità di trasmettere alcune gare in chiaro. Nessuna offerta è invece arrivata dalla Rai, e anche Amazon ha deciso di restare ai margini, puntando dunque solo sulla Champions League.Sempre in merito a questo, Gazzetta.it aggiunge che i​ diritti sportivi per il campionato di Serie A del prossimo ciclo, da 2024 in poi, restano per ora senza un padrone perché non è stata soddisfatta la richiesta minima. L’obiettivo della Lega è quello di arrivare a raccogliere dai diritti tv per l’Italia 1,15 miliardi di euro