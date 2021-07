Per guardare la Serie A su Dazn non ci sarà per forza bisogno di farsi l'abbonamento Internet con TIM. Questo ha indotto l'Antitrust a dare il via libera all'offerta dell'operatore OTT che ha strappato gran parte dei diritti tv del campionato a Sky.

Questa la nota riportata da Calciomercato.com: "Gli impegni presi evitano possibili discriminazioni nella fruizione del servizio Dazn ai danni di chi utilizza servizi di connessione Internet diversi da quelli di Tim. Sarà possibile disporre dei contenuti Dazn con TIMVision senza dover sottoscrivere un abbonamento con Tim. Oltre a conservare una piena libertà nell’applicare sconti e promozioni, Dazn si è impegnata a fornire servizi per la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione. Dazn, quindi, predisporrà una soluzione di back-up in digitale terrestre (ossia, un canale) per gli utenti che vivono nelle 'aree bianche del Paese', dove l'accesso alla banda larga è limitato. L’Antitrust ha quindi chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all’accordo da parte di Tim e di Dazn siano idonee, allo stato, a impedire che si produca un danno grave e irreparabile alla concorrenza. Allo stesso tempo l’Autorità giudica le misure adeguate a garantire, in vista dell’inizio del campionato di Serie A, che i consumatori finali abbiano la libertà di scegliere fra le diverse alternative disponibili e si possano assicurare la migliore qualità del servizio".