In attesa di scoprire il calendario ufficiale della Serie A, Ansa riporta un’indiscrezione secondo cui sulle 124 partite restanti di campionato, solo 10 saranno giocate nel pomeriggio alle 17.15, tutte nei turni del fine settimana. Oltre la metà delle partite verrà programmata alle 21.30 e una cinquantina alle 19.15. Infine, il big match della 34ª giornata Juventus-Lazio sarà scelto come posticipo de lunedì, il 20 luglio. A questa notizia è seguito l’attacco indiretto su Twitter di Marco Tardelli a Damiano Tommasi (presidente dell’Aic): “Dodici partite su 124 alle 17.15: davvero vogliamo discutere su questo? Cara Assocalciatori, non ci facciamo ridere dietro”.