Dopo la pubblicazione delle date ufficiali del calendario di Serie A, la Lega ha indetto per venerdì un’assemblea d’urgenza, dove si discuterà dei piani B e C (playoff-playout e algoritmo) nel caso in cui l’emergenza coronavirus costringerebbe ad un nuovo stop. All’ordine del giorno ci sarà anche le questioni tv e stadi. Per quanto riguarda i diritti televisivi, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è maggiore fiducia per quanto riguarda il pagamento da parte di Dazn e Img, mentre per Sky è attesa la decisione del giudice dopo il decreto ingiuntivo presentato dalla Lega. Altro tema potrà essere quello degli stadi aperti al pubblico, al quale i club meditano. Sull’argomento si è speso ieri il Ministro della Salute Sandra Zampa a Radio Punto Nuovo: "Nessuna preclusione. Aspettiamo i dati e vediamo se si potrà portare gente agli stadi, con norme di sicurezza assolute”.