Fra i tanti nostalgici del calcio che fu c'è evidentemente anche qualche dirigente delle attuali 20 squadre di Serie A che, in una delle ultime assemblee di lega, ha buttato sul tavolo delle discussioni una proposta non banale che abbinerebbe la passione per il passato al marketing del presente: organizzare un'intera giornata come nel passato.LA PROPOSTA - Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questo dirigente ha esposto così la sua idea agli altri responsabili presenti: "Perché non organizziamo una giornata vintage? Tutte le partite alle 15. Potremmo far utilizzare le vecchie divise senza nomi e per tutti scarpini neri".NO SECCO - Un tuffo nel passato, ma anche una discreta operazione di marketing "one shot" per concedere ai club più opportunità commerciali. Purtroppo per tutti coloro che sono arrivati a leggere fino a qui e che speravano in questa straordinaria operazione, tutto questo non accadrà perché la proposta è stata respinte al mittente: "L'idea è bella, ma non è praticabile". Probabilmente più per questione di accordi commerciali già in essere che per mera volontà, come scrive calciomercato.com.