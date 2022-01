Il Presidente dell'Associazione italiana calciatori (Aic), Umberto Calcagno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la situazione pandemica legata al calcio: "Mi spiace che in pochi sottolineino il grande senso di responsabilità di ragazzi e ragazze che, senza obblighi di legge, si sono vaccinati al 98% e sono stati il motore della tempestiva ripresa dell'attività agonistica, rispettando scrupolosamente l'applicazione di tutte le regole e protocolli per il contenimento della pandemia''. Per quel che riguarda le polemiche, "sono sinceramente dispiaciuto perché stiamo parlando di ragazzi e ragazze che hanno fatto grandi sacrifici: ricordiamoci i protocolli che hanno affrontato, dimostrando per primi di aver capito l'importanza del rispetto delle regole e l'importanza dei vaccini. Se tutta la popolazione avesse la stessa copertura della nostra categoria, oggi saremmo in grado di affrontare più serenamente la situazione generale. L'incontro in programma questa settimana sarà esaustivo per regolamentare il nostro mondo per il proseguo della stagione''.