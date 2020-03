Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, come riportato dall'Ansa ha parlato all'uscita da Palazzo Chigi: "Proseguiranno tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti. Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento". Nelle prossime ore è attesa la decisione del Governo, che potrebbe seguire il consiglio del comitato scientifico del Premier Conte e ordinare così la disputa di partite solo e unicamente a porte chiuse per i prossimi 30 giorni per provare ad arginare la diffusione del coronavirus in Italia.