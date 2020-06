Per il bwin data center la sfida più semplice è quella che vede contrapposti Juventus e Lecce: il 98% dei tifosi vede vincente i bianconeri come anche bianconeri sono tutti i marcatori più attesi: Ronaldo al 58% stacca Dybala accreditato del 24% mentre decisamente più indietro troviamo Bernardeschi e Higuain che potrebbe così festeggiare il suo ritorno in campo dopo la lunghissima sosta. Un campionato decisamente insolito che nelle previsioni dei tifosi porterà a sorprese inattese. Da quando le squadre sono tornate in campo la squadra più giocata come vincente del campionato è la Lazio con il 42% seguita dall’Inter con il 31% mentre la Juventus è solo terza con il 20% delle scelte dei tifosi. Decisamente poco rosee le previsioni per le squadre genovesi quando si parla di retrocessione. Dopo la coppia Brescia (27%) - Spal (22%) le più giocate sono proprio Genoa (19%) e Sampdoria (17%).