Ma davvero Massimilianoama cambiare? Stando ai dati, la risposta non può che essere un "sì" convinto. Dall'inizio dello scorso campionato (2021/2022), laè infatti una delle due squadre (al pari delladi VincenzoItaliano) a non avere mai schierato per due partite consecutive di Serie A la stessa formazione iniziale nelle 72 giornate disputate: "trasformismo" allo stato puro.