Dopo lo slittamento della Supercoppa italiana, oggi la Lega Serie A ha annunciato alcune variazioni di date per quanto riguarda il calendario del campionato. Inizialmente la competizione doveva disputarsi tra il 4 e l'8 gennaio ma è stata posticipata a fine del mese. Cambia quindi il calendario della 21esima giornata, con Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina che anticiperanno il turno giocando di mercoledì e giovedì. La Juve non è direttamente interessata alla vicenda visto che non avrebbe dovuto incontrare queste squadre nei turni in questione.