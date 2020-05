18









È attesa nelle prossime ore, forse giorni, la riposta del Comitato tecnico-scientifico sul nuovo protocollo medico redatto da Lega di Serie A e Figc. Nel frattempo, nei giorni scorsi era avanzata una data per la ripartenza del campionato da parte dei club, il 13 giugno. Data destinata a slittare. Come riporta Repubblica, nel Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, infatti, sono vietati gli eventi sportivi fino al 14 giugno. In caso di mancata deroga, per questo motivo slitterebbe di una settimana il via libera alla Serie A, ipotizzata dunque per il 20 giugno.