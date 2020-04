1









Non c'è stata la chiarezza che ci si aspettava. Come spiega Sportmediaset, si va certamente verso la ripresa degli allenamenti ma per quelli collettivi si potrebbe invece attendere fino al 18 maggio. Si sposterebbe così anche la data della possibile ripresa del campionato: dunque, si andrebbe al 6 o al 13 giugno. "Il vero problema è che il Governo non ha ancora parlato di partite, limitandosi agli allenamenti. E i club vogliono vederci chiaro: che senso avrebbe riprendere gli allenamenti senza la prospettiva di un campionato da giocare? I dubbi del comitato medico-scientifico restano quelli del contatto tra giocatori e c'è pure la paura che il pallone stesso possa essere veicolo di contagio: per questo la ripresa degli allenamenti potrebbero essere una sorta di test per capire l'evoluzione dell'attività sportiva e successivamente decidere sulle partite", si legge sul noto portale.