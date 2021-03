Questa mattina i club di Serie A si riuniranno un'altra volta per tentare di trovare una quadra per quel che riguarda la cessione dei diritti tv della massima serie italiana nel triennio 2021-2024. Le previsioni dicono che la fase di stallo non dovrebbe smuoversi nemmeno oggi. La Juventus, insieme alla maggioranza dei club, propenderebbe per l'offerta economicamente più vantaggiosa di Dazn. A mancare, però, è la maggioranza data da almeno 14 voti favorevoli. In tutto questo, le offerte delle emittenti Sky e Dazn scadranno il 29 marzo.