Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato che la prossima assemblea si svolgerà in presenza venerdì 26 febbraio alle 9.30. Uno dei punti cardine dell'incontro sarà la discussione intorno alla cessione dei diritti Tv della Serie A per il triennio 2021-2024. L'ultima assemblea, in videoconferenza, era saltata per l'assenza dei rappresentanti di diversi club. L'offerta fatta pervenire da Dazn è economicamente più vantaggiosa ma di recente c'è stato un rilancio da parte di Sky: la partita è ancora aperta e venerdì si conoscerà l'esito.