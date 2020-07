Dalla 31a giornata, potrebbe esserci una variazione degli orari delle partite. Secondo quanto riporta l'Ansa, in queste ore c'è stata un'apertura da parte dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori), che sembra intenzionata a dare l'ok alla Lega per un anticipo di orario rispetto a queste prime giornate post lockdown per evitare il caldo eccessivo. Nei prossimi giorni, potrebbe essere presa la decisione di giocare alle 21 o alle 21.15 le gare previste inizialmente per le 21.45, e anticipare anche le partite delle altre due fasce.