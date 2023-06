Stando a La Gazzetta dello Sport, lache si è riunita ieri in Assemblea sta valutando anche l'ipotesi di organizzare unriservato ai, da dedicare alla memoria di Silvio. Da capire se ci saranno i tempi tecnici per varare la nuova competizione già in vista della stagione 2023-24 o se bisognerà aspettare almeno un altro anno. L'idea, che sarebbe partita dall'ad dell'Inter Beppe, permetterebbe ai giovani del vivaio di restare "in casa", ma chiaramente andrà trovata la formula per creare la giusta tensione competitiva.