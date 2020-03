Il sistema calcio italiano è a rischio default. Se non si tornerà a giocare, le perdite stimate si aggireranno intorno ai 700 milioni di euro. Per questo,chiederanno al governo non aiuti in denaro, ma una revisione di una serie di regolamenti che genererebbero introiti per tutto l’indotto: diritti tv, pubblicità di betting, semplificazione della burocrazia delle infrastrutture sono tra i tanti temi sul tavolo. Come quello del taglio degli stipendi dei giocatori, sul quale però non c’è ancora chiarezza e se ne parlerà più avanti.– Nelle sempre più frequenti videoconferenze di Lega, si stanno creando diverse posizioni: come riporta il Corriere della Sera, c’è chi vuole riprendere (Lazio e Napoli su tutte), chi vuole congelare la classifica (Milan, Inter, Sampdoria, Genoa, Brescia) e chi ha posizioni più moderate. Non sono mancati degli scontri accesi sul tema, come quello tra Agnelli e Lotito Oggi – come si legge sul quotidiano – è in agenda un incontro tra le leghe europee su calendari, date del mercato e come si dovranno disputare le gare, se a porte aperte o chiuse. Tante le ipotesi da mettere al vaglio, ma la sensazione è sempre la stessa, è il coronavirus ad avere le redini del gioco.