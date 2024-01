Stando a La Gazzetta dello Sport, i club dihanno iniziato un confronto sulla possibilità di ridurre le squadre partecipanti al campionato da 20 a 18. L'ipotesi piace alle big, mentre le medio-piccole, più numerose, vogliono mantenere il formato attuale. Ad oggi le divergenze sembrano difficilmente conciliabili, rendendo incerto il raggiungimento di una maggioranza qualificata (quattordici voti) per stabilire la posizione dellaDurante l'ultimo Consiglio Federale, tuttavia, il presidente della FIGC Gabrieleha sottolineato l'importanza di riformare il calcio italiano. Fissata quindi una data precisa, l', per un'assemblea straordinaria durante la quale, in mancanza di un accordo tra le componenti, verrà tolto l'obbligo d'intesa che attualmente consente alle singole componenti di bloccare la riforma. Questo passo potrebbe aprire le porte a una soluzione più agevole.