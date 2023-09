Il Napoli dopo la sconfitta casalinga con la Lazio non riesce a riscattarsi e pareggia 2-2 contro il Genoa in trasferta. Un punto arrivato in rimonta per i campioni d'Italia, che perdevano 2-0. Con questo risultato il Napoli si porta a sette punti, ovvero a meno tre dalla Juve. Per il Genoa gol di Bani e Retegui mentre nel Napoli a segno Raspadori e Politano.