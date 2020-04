La Lega Serie A non scarta nessuna ipotesi per la ripresa del campionato. Come scrive Il Corriere dello Sport il Presidente Dal Pino e l'AD De Siervo stanno lavorando alacremente per trovare un modo per chiudere la stagione con la possibilità, che ormai è sempre più una certezza, di sforare la data del 30 giugno. Secondo il quotidiano si sta studiando anche la possibilità di giocare le partite rimanenti in campo neutro, almeno quelle di squadre che arrivano da "zone rosse". Vantaggi e svantaggi sarebbero comunque azzerati perché tutte le partite si giocherebbero comunque a porte chiuse.



QUANDO - Una decisione che la Lega sta studiando da qualche giorno e che ricalca anche lo studio dell'Einaudi Insittute for Economics and Finance che ha evidenziato come tra la prima e la seconda settimana di maggio alcune regioni potrebbero avere zero tamponi positivi. Le prime, sulla carta, dovrebbero essere il Trentino Alto Adige (6 aprile), seguito dalla Basilicata (il 7), Valle d'Aosta (8) e Puglia (9). Chi prima e chi dopo, se il trend di contagiati continuerà così entro il 16 maggio 16 delle 20 regioni dello stivale potrebbero essere a "contagio" zero e proprio in quelle regioni si potrebbe giocare.



STAGIONE SUCCESSIVA - A seconda di quando si riprenderà, poi, ci sarà ovviamente da sistemare la stagione successiva. Anche in questo caso le opzioni sul tavolo non mancano: si va dalla fine di agosto (30) alla metà di settembre (6 o 13). In tutti i casi la Lega di Serie A farà di tutto per portare a termine questa stagione.