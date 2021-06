Il valzer delle panchine in Serie A è ormai prossimo alle sue ultime note. Quasi tutti i club della massima serie hanno definito la guida tecnica per la prossima stagione. Una delle società che sembrava essere in bilico, e che si sarebbe potuta inserire per Andrea Pirlo, ha questa sera redatto un comunicato ufficiale; l'Udinese conferma Luca Gotti: "Udinese Calcio è lieta di annunciare che Luca Gotti sarà l’allenatore della Prima Squadra anche per la stagione 2021/2022. Il tecnico ha siglato quest'oggi, nel pomeriggio, il contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2022. L’Udinese e mister Gotti si augurano di condividere e raggiungere insieme importanti soddisfazioni sportive"