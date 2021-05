All'indomani del grosso delle partite della 36esima giornata di Serie A, il turno si è appena chiuso con la partita dell'Ezio Scida, poco significativa per veri obiettivi, ma che ha permesso al Crotone di togliersi la platonica soddisfazione di schiodarsi dall'ultimo posto in classifica. La squadra di Serse Cosmi si è infatti imposta per 2-1 sul Verona di Juric, che in questo girone di ritorno sta deludendo le attese e sta vivendo pure la situazione del presidente Setti, indagato per autoriciclaggio.



Crotone in vantaggio dopo poco più di un minuto con Ounas, su assist da sinistra di Simy. Raddoppio nel secondo tempo quasi in fotocopia, con Ounas stavolta assistman per Messias. Indolore l'autogol nel finale di Molina. Tre punti che valgono il sorpasso sul Parma in fondo alla graduatoria del campionato.