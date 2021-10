Oramai è un discorso che riguarda sempre più da lontano la Juventus, ma la lotta scudetto si arricchisce di un nuovo capitolo in questo turno infrasettimanale di Serie A. Allo stadio Maradona il Napoli, contro il Bologna, è chiamato a rispondere al Milan vittorioso martedì sera sul Torino. Le due squadre viaggiano infatti a braccetto in vetta al campionato, ma per continuare questa parità di punti in cima alla classifica gli uomini di Spalletti devono portare a casa 3 punti, altrimenti i rossoneri resteranno da soli in testa.

Qui di seguito tutti gli aggiornamenti su Napoli-Bologna: