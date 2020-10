Intervenuto durante la diretta di SportLab, il presidente dell'Uefaha commentato la possibilità che i campionato europei possano concludersi con i playoff: "Ogni nazione dovrà decidere. La presenza delle coppe ad agosto è un sistema interessante per competere, ma credo che sia difficile che anche i campionati nazionali possano applicare questo sistema". L'ipotesi dei playoff in Serie A era nata già nella scorsa stagione, come possibile soluzione per terminare il campionato dopo il lockdown.