Giorni, settimane di riflessioni e valutazioni, a cui seguiranno le relative conclusioni. Tutto ruota attorno al nuovo protocollo medico redatto da Lega e Figc, poi si penserà alla ripartenza, ma alcune misure del primo argomento sono strettamente, se non causa necessaria, per il secondo. Per esempio, l’isolamento in caso di un positivo di una squadra: come riporta La Gazzetta dello Sport, in molti nel mondo del calcio chiedono chiarezza a riguardo, perché la quarantena dell’intero gruppo di lavoro metterebbe a rischio prima gli allenamenti stessi, e in seconda battuta il campionato. Il Cts dovrà esporsi a riguardo, ma solo nei prossimi giorni. Altro nodo da sciogliere la data di ripartenza, inizialmente fissata per il 13 giugno ma poi posticipata in seguito al Dpcm governativo, che vieta ogni evento sportivo fino a quel weekend. La Figc ha preso atto ma ha lasciato uno spiraglio aperto, consapevole del fatto che ripartire il 20 giugno comprometterebbe la Coppa Italia. Tutto si gioca nei prossimi giorni, settimane. Sperando di vedere una curva dei contagi in discesa che faciliterebbe le cose, e non solo al mondo del calcio.