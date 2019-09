Come riporta il Corriere della Sera, la chiusura del mercato ha decretato la Serie A come il campionato più internazionale (alle spalle solo della Premier League). La presenza di giocatori stranieri nelle rose delle squadre si è attestata al 60%. Con il Decreto Crescita varato dal governo il 29 giugno scorso che entrerà in vigore al 1 gennaio 2020, l’ingaggio di calciatori stranieri potrà sicuramente aumentare. Il decreto prevede infatti che ben metà degli ingaggi dei nuovi giocatori acquistati non sarà più tassato. Le società potranno dunque offrire ingaggi più alti per strappare i campioni alla concorrenza estera. La Juve ne ha già giovato con l’acquisto di Matthijs de Ligt. Considerata una buona notizia poiché può riportare in Italia campioni esteri, non sarà facile per la Nazionale Italiana riuscire a crescere in casa i giovani talenti azzurri di domani.