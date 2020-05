1









Se il campionato di Serie A chiudesse in anticipo per decisione del Governo come successo in Francia le tv sarebbero comunque costrette a saldare l'ultima rata dei diritti tv, lo riporta La Repubblica. Soldi che servono per la sopravvivenza delle società e che alcuni club hanno già impegnato. Una possibilità che è destinata a far discutere. Oggi in Lega si discuterà proprio dei diritti tv in un'assemblea straordinaria.