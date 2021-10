L'8^ giornata di Serie A, dopo la sfida salvezza del pomeriggio tra Spezia e Salernitana, ha vissuto ora il suo primo big match: all'Olimpico sono scoccate scintille tra Lazio e Inter, ma procediamo con ordine.Poi il match, vivace quanto basta: Inter che chiude in vantaggio il primo tempo, su rigore trasformato da Perisic. Nella ripresa, il ribaltone: pari Lazio con un rigore segnato da Immobile.Felipe Anderson va a far gol al culmine di un contropiede che i biancocelesti hanno giocatoDa lì scatta la rissa e i cartellini gialli. Poi nel finale, con gli animi un po' "compromessi", Milinkovic-Savic di testa mette dentro il definitivo 3-1. Al fischio finale di Irrati, come prevedibile, altre mani addosso tra i giocatori delle due squadre.