Profondo rosso nei bilanci. È questo il brutto presagio dello stop alla Serie A, ormai ferma da più di una settimana. Il coronavirus sta piegando il mondo, andando inevitabilmente ad intaccare lo sport, in questo specifico caso il calcio. Campionato fermo, come la maggior parte in Europa. La situazione inciderà negativamente sui bilanci del calcio italiano, e Repubblica ne ha sviscerato le singole componenti.



LO SCENARIO - In linea di massima, la Serie A perde 750 mila euro al giorno, un dato nero se si considera che il bilancio della scorsa stagione si è chiuso con un segno – davanti alla cifra di 274 milioni di euro. Molto di più rispetto alla stagione precedente (-65 del 2017-2018). In questo scenario, un grosso peso è ricoperto dai diritti tv: Sky, Dazn, Rai e Img sono tenute a versare a maggio 340 milioni di euro che andrebbero dritti dritti nelle casse dei club. C’è un grosso però. La sospensione del campionato congelerebbe i pagamenti che, uniti al mancato incasso dal botteghino delle singole squadre stimato a 150 milioni di euro, e alle sponsorizzazioni che ammontano a 200 milioni, genererebbero un deficit di 690 milioni di euro. Uno scenario disastroso, che potrebbe essere salvato solo dalla conclusione del campionato. La Serie A lotterà per questo.