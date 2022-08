Sonole due partite che hanno aperto la domenica di Serie A. Di seguito i tabellini dei due match:(primo tempo 0-1)Marcatori: 38’p.t. Arnautovic (rig.)(B), 22’s.t. De Silvestri (aut)(L), 34’s.t Immobile (L)Assist: 34’s.t. Milinkovic (L)LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari (dal 37’s.t. Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic (dal 37’s.t. Vecino), Cataldi (dal 19’ Luis Alberto), Basic (dal 4’ p.t. Provedel); Felipe Anderson (dal 37’s.t. Cancellieri), Immobile, Zaccagni. All.: SarriBOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis (dal 19’s.t. Kasius); De Silvestri, Dominguez (dal 28’ s.t. Barrow), Schouten, Cambiaso (dal 40’s.t Vignato); Soriano (dal 19’s.t. Aebischer), Sansone (dal 1’s.t. Bonifazi), Arnautovic. All.: MihajlovicArbitro: Luca Massimi – Sez. Termoli (CB)Ammoniti: 23’p.t. Sansone (B), 38’p.t. Arnautovic (B), 40’p.t. e 45’+4p.t Soumaoro (B), 7’s.t. Cambiaso (B), 25’ s.t. Lazzari (L), 40’ s.t Aebischer (B), 45’s.t. Immobile (L)Espulsi: 4’p.t. Maximiano (L), 45’+4p.t. Soumaoro (B)(primo tempo 2-1)Marcatori: 16’ pt Bonaventura (F), 19’ pt Okereke ©, 34’ pt Jovic (F), 23’ st Bianchetti ©, 45’+6 MandragoraAssist: 16’ pt Kouame (F), 19’ pt Ghiglione ©, 34’ pt Sottil (F)FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi (26’ st Dodò), Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat (37’ st Mandragora), Maleh (26’ st Zurkowski); Kouamè(37’ st Saponara), Jovic, Sottil (41’ st N.Gonzalez). All.: Italiano.Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches (1’ st Quagliata), Vasquez; Ghiglione (37’ st Aiwu), Pickel (20’ st Bonaiuto), Escalante, Sernicola (1’ st Ascacibar); Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini.Arbitro: Sacchi di MacerataAmmoniti: 9’ pt Chiriches ©, 18’ st Ghiglione ©, 38’ st Okereke ©Espulsi: 44’ pt Escalante