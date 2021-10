La Juventus ieri ha vinto il derby contro il Torino mettendo in saccoccia altri 3 punti nella risalita della classifica dopo l'avvio shock di campionato. E oggi guarda le rivali osservando eventuali passi falsi. Come quello che ha appena visto protagonista la Lazio a Bologna: Sarri è costretto a rinunciare a Immobile e la squadra di Mihajlovic passa addirittura per 3-0, grazie alle reti di Barrow (splendido tiro a giro), Theate e Hickey nel finale coi biancocelesti in dieci per l'espulsione di Acerbi. Con questo successo il Bologna sale a quota 11, restando agganciato alla Juve e arpionando la stessa Lazio, che così non allunga sui bianconeri e sulle altre.

Qui di seguito tutti i dettagli su Bologna-Lazio e sulla classifica di Serie A: