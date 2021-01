Dopo la comoda vittoria in Coppa Italia contro la Spal, la Juventus torna in campo alle 18 per la gara contro la Sampdoria. Una sfida importante per provare ad accorciare sull'Inter, impegnata questa sera a Benevento, e riprendere le distanze giuste dal Milan, che ha vinto 2-1 contro il Bologna. Il primo impegno di un vero e proprio tour de force, con la Juve in campo contro l'Inter per due volte in 7 giorni (Coppa Italia), in mezzo contro la Roma e poi contro il Napoli prima della Champions League. Un periodo di fuoco, da iniziare con tre punti. Contro la Samp a Marassi alle 18.00.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMP - Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ad. Silva, Ekdal, Thorsby; Keita, Quagliarella. All. Ranieri



JUVE (4-4-2) - Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo



Fischio d'inizio ore 18, su IlBianconero.com la diretta di Sampdoria-Juventus.