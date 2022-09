Salta una panchina in Serie A. Come riportato da Calciomercato.com, ilha deciso di esonerare Sinisa, che paga il pessimo avvio di campionato dei rossoblù con tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate. La scelta è arrivata dopo l'incontro avvenuto quest'oggi tra l'allenatore serbo e la dirigenza del club. Nel frattempo è già iniziato il casting per il sostituto: il preferito dell'ad è Roberto, ma non è facile convincerlo. Tra le ipotesi alternative Claudio Ranieri, Leonardo Semplici e Thiago Motta.